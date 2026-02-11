El Concello de Vigo ejecutó sólo el 23% de las inversiones previstas en 2025, según el PP

El Gobierno de Abel Caballero habría gastado sólo el 23% de las inversiones previstas con los presupuestos de 2025. Así lo han asegurado desde el PP de Vigo, que han acusado al regidor de "engaño masivo".

La presidenta de los populares, Luisa Sánchez, ha puesto como ejemplo de la "nula gestión" del ejecutivo local los socavones de las vías de la ciudad, tras consignar 2,9 millones de euros para su conservación de los que "sólo utilizó 435.000 euros y nada de los 7,6 millones del plan de renovación".

Según los cálculos del PP, de los 112,7 millones de euros previstos, sumando el crédito inicial y el extraordinario de agosto, "el gobierno local apenas fue capaz de ejecutar 28,8 millones, lo que representa un raquítico 23% del total". Esto supone, ha añadido, "menos de 1 de cada 4 euros presupuestados para obras".

Así, según sus datos, se han quedado sin gastar 90 millones de euros anunciados para obras y proyectos que "siguen guardados en un cajón".