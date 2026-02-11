Un carril de la autopista que conecta Vigo con Baiona permanecerá cerrado al menos una semana tras un desprendimiento

Un desprendimiento de tierra obliga a cortar la autopista que une Vigo con Baiona, a la altura de Gondomar Adrián Irago / EP

Un carril de la AG-57, la autopista que conecta Vigo con Baiona, se mantendrá cortado al menos una semana tras el desprendimiento de un talud del margen de la vía a su paso por Gondomar (Pontevedra).

Tal como ha indicado la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas a Europa Press, los técnicos detectaron que el problema se encuentra en la parte alta del talud. Debido a su altura, será necesario actuar desde abajo "poco a poco", con el objetivo de reforzar el muro, "por lo que el corte del carril se estima que se mantendrá al menos una semana".

La Xunta ha subrayado que seguirá informando de la situación y ha pedido a los ciudadanos que disculpen los inconvenientes que pueda suponer, "pero lo más importante es garantizar la seguridad en la circulación", ha sentenciado.

Todo ello después de que un desprendimiento en el talud del margen de la calzada obligase este martes a cortar al tráfico un tramo de algo más de dos kilómetros de la AG-57, a su paso por Gondomar.