El BNG pide un "cambio radical" en el servicio de autobús urbano de Vigo tras la pérdida de viajeros

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) exige un "cambio radical" en el servicio de autobús urbano de Vigo ante la pérdida de 1,3 millones de personas usuarias desde 2019, según datos oficiales del Concello. La formación nacionalista atribuye esta situación a la "precarización continuada" de un servicio esencial, tras el recorte de 250 frecuencias diarias desde la pandemia, la desregulación de horarios y un mapa de líneas que considera "obsoleto".

"Con menos autobuses circulando, con menos frecuencias, con peores horarios y con este mapa de líneas es imposible que aumente el uso", valoró el portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, quien aseguró que las condiciones actuales del servicio "están muy lejos de convertirlo en una alternativa real al coche particular".

Para el BNG, los datos de 2025 evidencian la urgencia de una "transformación profunda" para que Vigo disponga de un servicio de autobús "a la altura de las necesidades de la mayor ciudad de Galicia". En este sentido, Igrexas reiteró la petición formulada en el último pleno municipal para suspender la nueva licitación y estudiar un modelo de gestión directa del transporte urbano mediante una empresa pública municipal, que permita aumentar frecuencias, mejorar horarios y diseñar un nuevo mapa de líneas con participación ciudadana.

Descenso "grave" del bono social

El portavoz municipal del Bloque expresó también su preocupación por la caída del 70% en el número de personas usuarias del bono social de la Pass Vigo, que pasó de 106.000 en 2019 a 32.000 en 2025. Igrexas señaló como principal causa la exclusión del bono de las más de 12.000 personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en Vigo, que no cuentan con descuentos adicionales. "El problema es que el Concello de Vigo insiste en limitar la tarjeta social a quienes perciben el subsidio por desempleo o la Renta Activa de Inserción", explicó.

Por este motivo, el BNG insistió en la necesidad de implantar una tarjeta "verdaderamente" social que permita que el servicio de autobús sea gratuito para todas las personas con bajos recursos. Entre los colectivos que proponen incluir figuran las personas perceptoras del IMV, desempleadas y aquellas en situación de vulnerabilidad social que aún no reciben ninguna ayuda pública o están tramitándola.

"Es inexplicable esta falta de sensibilidad social por parte de Abel Caballero", criticó el nacionalista, quien lamentó que personas con bajos ingresos, como las beneficiarias del IMV, paguen el mismo descuento general de la Pass Vigo "del que pueden beneficiarse, por ejemplo, miembros del Gobierno municipal con dedicación exclusiva y salarios superiores a 70.000 euros".