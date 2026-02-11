Ofrecido por:
El Auditorio Mar de Vigo contará con un espacio destinado al uso ciudadano
Se trata de un local subterráneo con alrededor de 3.400 metros cuadrados, de los cuales 2.500 se destinarán a este uso
El local subterráneo del que dispone el Auditorio Mar de Vigo se destinará a uso ciudadano, según ha anunciado el alcalde, Abel Caballero.
Tal y como ha detallado, se trata de un espacio con alrededor de 3.400 metros cuadrados, de los cuales 2.500, "un área muy importante, serán destinados a este nuevo uso.
"En momento allí hay piso de cemento y columnas, no hay nada más", ha informado Caballero sobre una obra que cuenta con un presupuesto de 18.000 euros.
Así, este espacio se reorganizará, delimitándolo con paredes, fijando los recorridos, dotándolo de protección contra incendios, normativa de accesibilidad y sistemas de electricidad y climatización.