Un accidente entre dos vehículos en la entrada de Vigo provoca retenciones en la AP-9

Vigo ha vuelto a vivir un inicio de mañana de retenciones de tráfico. Dos vehículos han colisionado sobre las 9:00 horas y ha provocado largas colas en los accesos a la ciudad olívica por la AP-9.

Según informa Europa Press, varios particulares han avisado al 112 Galicia de que había largas colas en la vía, con varios kilómetros de atasco, sobre las 9:00 horas. Otra persona informó de que dos coches estaban parados en uno de los carriles en la zona de Teis y un camión estaba tratando de retroceder debido a la demora que estaba generando el incidente.

Por otra parte, esta noche un coche ha ardido por completo también en Vigo. En concreto, fue sobre las 20:00 horas de este pasado martes cuando un particular ha alertado de que un vehículo estaba en llamas en la zona del campus universitario, aunque su conductor estaba fuera del mismo. Hasta allí se desplazaron los Bomberos de Vigo y la Policía Local.