El Concello de Vigo impulsa una nueva programación para el Centro de Recursos Feministas

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, presentó esta mañana una nueva programación para el Centro de Documentación e Recursos Feministas. Más concretamente, abarcará el primer semestre del año e incluirá cinco coloquios, seis presentaciones de libros y seis propuestas para el club de lectura.

Por otro lado, se organizarán charlas virtuales con distintos centros de enseñanza de la ciudad, así como visitas escolares.

Caballero también apuntó que se celebrará un taller de escritura que se llevará a cabo en 12 sesiones desde el próximo mes de marzo, hasta julio. "Seguimos revitalizando el Centro de Recursos Feministas", concluyó el regidor olívico.