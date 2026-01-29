El Concello de Vigo agilizará la concesión de licencias municipales

El Concello de Vigo simplificará la tramitación administrativa municipal con el objetivo de agilizar el proceso de otorgamiento de licencias. Lo hará mediante la aprobación, este viernes -en Junta de Gobierno- del proyecto de Nueva Ordenanza Reguladora de Licencias.

Se trata, según aseveró Abel Caballero, de "fomentar la actividad económica" y "facilitar la implantación de soluciones sostenibles". De esta manera, se pretende reducir los tiempos de tramitación y facilitar la realización de obras y actividades de bajo impacto.

Para lo anterior, será suficiente con presentar en primera instancia una comunicación previa o declaración responsable. Lo anterior sin necesidad de esperar por la licencia municipal. "Esta medida afecta a las actuaciones menores en viviendas y locales, o a la apertura de negocios de bajo riesgo", precisó Caballero.

Por otro lado, el texto incluye novedades como la regulación de puntos de recarga de vehículos y sistemas de energías renovables en cubiertas de edificios. Obras que afecten a edificios protegidos seguirán, por contra, los canales anteriores -licencia urbanística tradicional-.