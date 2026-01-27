La Xunta inicia la construcción de 16 viviendas públicas en el barrio vigués de Navia

La Xunta inicia la construcción de 16 nuevas viviendas públicas en Vigo, que supondrán una inversión de 4,3 millones de euros y en las que se emplearán técnicas industrializadas. La conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, junto con la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, detalló hoy esta actuación.

Allegue explicó que esta nueva intervención en Navia refleja la apuesta de la Xunta por la innovación y las técnicas industrializadas como una herramienta clave para mejorar los plazos, la eficiencia y la calidad constructiva.

Concretó que en esta obra se van a instalar piezas prefabricadas de paneles de madera contralaminada, tanto en la estructura como en los cerramientos, y que también se incorporarán módulos industrializados para los ascensores y las escaleras. Además, concretó que Galicia quiere ser referente estatal en la industrialización de la construcción y que la Xunta acompañará al sector en este reto, apostando por estas técnicas en la promoción pública.

En esta línea, señaló que la Xunta firmó un convenio con el Clúster de la Construcción y ya está trabajando, entre otros, en el "Mapa de capacidades de técnicas industrializadas", que está a punto de finalizar.