Vigo Vertical: comienza el montaje y la instalación de las rampas mecánicas de Pintor Colmeiro

Proyecto de una de las rampas que se instalarán en la calle Pintor Colmeiro Xornal Vigo

Vigo Vertical continúa creciendo. El Concello ha anunciado que este martes comenzará el montaje y la instalación de las rampas mecánicas que se ubicarán en la calle Pintor Colmeiro.

Así lo ha afirmado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en un audio distribuido a los medios de comunicación. "Un poco más abajo, en Pintor Lugrís, ya están las rampas instaladas y a lo largo del día de hoy instalamos esas dos grandes rampas", ha señalado.

Las nuevas rampas están compuestas de cinco piezas que son trasladadas en camión hasta el punto de instalación. Cada rampa mide más de 30 metros, ha informado Caballero sobre una actuación que prevé salvar un desnivel del 10% de inclinación.

"Estarán cubiertas con una pérgola abierta a las aceras y estamos humanizando el conjunto de la calle", ha añadido el regidor olívico, que ha enumerado las diversas actuaciones que mejorarán este ámbito urbano: accesibilidad, seguridad vial, zona verde, nuevas luminarias LED y más "zonas de atención ciudadana".

El coste total de la obra asciende a los 2,5 millones de euros, según ha informado el alcalde. Desde la Deputación de Pontevedra han indicado que 1.918.713 euros provienen de fondos provinciales y 907.495 euros de las arcas municipales.

Más Vigo Vertical

El alcalde de Vigo ha agradecido la cooperación del Gobierno de España en los avances de Vigo Vertical. Caballero ha recordado que se están realizando obras similares en el Paseo de Granada y en Serafín Avendaño, así como los ascensores situados entre Romil e Hispanidad, y entre Marqués de Valterra y Torrecedeira.

Respecto a esta última actuación, la vicepresidenta provincial, Luisa Sánchez, ha confirmado que los trabajos se encuentran avanzados y espera que el Concello cumpla con su compromiso de tenerlo operativo en el primer trimestre del presente año. En esta actuación, la Deputación asume 759.325 euros, que representan el 66% del total.