Vigo registró 90 incidencias este lunes durante la alerta por la borrasca Joseph

Río Lagares, a su paso por Castrelos, a 27 de enero de 2026 S.P.

El Concello de Vigo continúa este martes la "atención permanente" ante los efectos de la borrasca Joseph en la ciudad, ya que se mantiene activado el nivel de alerta naranja en el litoral. Durante el lunes, se registraron hasta 90 incidencias en el municipio.

Así lo ha detallado el alcalde Abel Caballero en un audio distribuido a los medios de comunicación. Todas estas incidencias fueron atendidas por la Policía Local y por los Bomberos de Vigo.

"Daños en edificaciones, bajantes de agua, alumbrado público, alumbrado navideño, daños en contenedores que se desplazaron, árboles caídos, cables descolgados y vallas de obras movidas por el viento", ha enumerado el regidor olívico.

Valla caída, en el parque de A Bouza, en Vigo, a 27 de enero de 2026 S.P.

Caballero también ha informado de que se rescató a una persona de un ascensor, así como que dos pisos ardieron. También se notificó una "insuficiencia" en una infraestructura eléctrica.

"Seguimos muy atentos, seguimos permanentes", ha asegurado el alcalde, que ha participado esta mañana en la reunión con el Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal). Durante la jornada del martes, también se mantienen cerrados los parques municipales.