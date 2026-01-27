El PP de Vigo pide que la ordenanza para las viviendas turísticas sea "lo más consensuada posible"

El PP de Vigo se ha abstenido este martes en la votación inicial de la Xerencia de Urbanismo sobre la futura ordenanza municipal para regular las viviendas de uso turístico en la ciudad con la confianza en que el texto se pueda mejorar a lo largo de su tramitación.

"Consideramos imprescindible que la ordenanza esté consensuada lo máximo posible con el sector, con el fin de que se tengan en cuenta sus aportaciones y para ganar en seguridad jurídica”, ha señalado la presidenta de los populares, Luisa Sánchez, al respecto.

Por esto, han anunciado que presentarán alegaciones al texto presentado por el Gobierno local. Entre otras, que se establezca un régimen transitorio que evite efectos retroactivos desfavorables, que se diferencie claramente entre las que se destinen a uso turístico de forma ocasional y las que lo hagan con carácter "intensivo o profesionalizado" o que las zonas saturadas se definan en base a criterios técnicos y no discrecionales.

Sánchez ha señalado que "ordenar este ámbito es fundamental para garantizar el derecho a la vivienda y la convivencia en nuestros barrios" y ha celebrado que Abel Caballero haya abordado "por fin" la regulación de este tipo de alojamientos.

Eso sí, ha pedido al regidor que "no aplique el rodillo como está acostumbrado y que por una vez escuche las alegaciones que se hagan al texto", también las presentadas por la oposición para que Vigo sea "un ejemplo a seguir en un asunto tan importante como este".