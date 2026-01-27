El CIS Olimpia Valencia de Vigo abrirá la segunda semana de marzo, según la Xunta

El conselleiro de Sanidade, Gómez Caamaño, la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, y el gerente del área sanitaria de Vigo, Javier Puente Consellería de Sanidade

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha adelantado este martes que prevé que el nuevo Centro Integral de Saúde Olimpia Valencia de Vigo abrirá durante la segunda semana de marzo. La Xunta considera que esta nueva instalación reforzará la atención pediátrica y a la salud mental.

Así lo ha señalado durante la rueda de prensa de la presentación del plan funcional del centro asistencial vigués, que ha tenido lugar en el Hospital Álvaro Cunqueiro. También han asistido al acto la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, y el gerente del área sanitaria, Javier Puente.

Entre las novedades del CIS Olimpia Valencia, Gómez Caamaño ha resaltado la incorporación de 13 nuevos profesionales para "ampliar la cartera de atención primaria en Vigo". El nuevo centro sanitario contará con odontólogos, higienistas bucodentales, fisioterapeutas, nutricionista y psicólogo infantil y psicólogo de atención primaria, entre otros.

En total, serán 122 profesionales, repartidos en 65 consultas. De ellos, 109 provienen de otros centros de salud. Los traslados comenzarán por el personal de López Mora y continuarán por el Nicolás Peña, los profesionales de pediatría del Pintor Colmeiro y Coia, y, finalmente, los cupos de adultos del Pintor Colmeiro, Coia, Cuba, Beiramar y Rosalía de Castro.

"El Olimpia Valencia replica ese nuevo modelo de centro sanitario que estamos impulsando desde la Xunta y que integra la atención primaria y distintos tipos de servicios especializados", ha señalado el conselleiro. El Olimpia Valencia, que ha costado 17 millones de euros, también albergará la base del 061.

Los cambios afectarán a 42.000 vecinos

El nuevo centro sanitario de Vigo contará con cinco nuevas unidades, que darán servicio a 42.000 vecinos de la ciudad. Se pondrá en marcha una unidad de atención a pacientes pediátricos con patología crónica compleja, una de psicología infantil, una de psicología de atención primaria, una dedicada a trastornos de conducta alimentaria para pacientes pediátricos y una de rehabilitación cardíaca.

"La liberación de espacios que conseguimos en el Nicolás Peña posibilita que podamos trasladar y ampliar la unidad de prevención del suicidio, crear una unidad de atención a adolescentes y transición a la edad adulta y crear una unidad de tratamiento y depresión resistente en las instalaciones de ese centro", ha señalado el conselleiro.

Esta planificación fue trasladada previamente a la comisión de centro y, en los próximos días, la gerencia del área olívica organizará visitas al nuevo centro asistencial para que representantes de los trabajadores y profesionales implicados puedan conocer las instalaciones edificadas en la antigua Audiencia Provincial.