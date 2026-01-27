El BNG denuncia la "opacidad" de la Xunta sobre el contrato firmado con el hospital Povisa de Vigo

La portavoz de Sanidade del BNG en el Parlamento gallego, Montse Prado, ha denunciado la opacidad y la "ocultación sistemática" del PP en la Xunta en relación con el contrato firmado con Povisa para atender a 110.000 personas en el área sanitaria de Vigo, y ha exigido que se haga público su contenido.

"¿Por qué un gobierno que no tiene nada que ocultar se niega sistemáticamente a que sepamos el contenido del contrato?", ha preguntado, y ha calificado de "mecanismo criminal" dejar a la población "en manos de una empresa privada que solo busca el negocio con la salud". Según ha señalado, Povisa recibe 100 millones de euros de los presupuestos de la Xunta, "de los gallegos y las gallegas", lo que supone, ha afirmado, el 80% de su volumen de negocio, que asciende a 122 millones de euros.

Prado ha recordado que Povisa pertenece desde 2019 a Ribera Salud, grupo al que también pertenece el hospital de Torrejón de Ardoz, donde a principios del pasado diciembre estalló el "escándalo" de unos audios en los que el director general del grupo empresarial, Pablo Gallart, instaba al personal a aumentar listas de espera, rechazar pacientes y evitar procedimientos menos rentables para generar "cuatro o cinco millones" de euros de beneficio.

A este respecto, la diputada nacionalista ha sostenido que "en absoluto" se trata de un caso aislado, sino que "responde a una práctica habitual para el PP en Galicia, con su máxima expresión en Povisa", como demostración "palpable" del riesgo de "entregar los servicios públicos a empresas privadas cuyo objetivo esencial es ganar dinero".

Denuncia del BNG en 2019

La parlamentaria ha añadido que ya en 2019 el BNG llevó al Parlamento una denuncia sobre una comunicación de Povisa en la que se mencionaba como objetivo "reducir todas las actuaciones (consultas, pruebas, intervenciones...) en pacientes del Sergas que no les aporten ningún valor añadido" y "aprovechar esa liberación de recursos para mejorar cada vez más nuestro tiempo de respuesta a pacientes privados".

"¿Nos suena, no? Nos suena a los audios del CEO de Torrejón, que sigue siendo el CEO de Povisa", ha subrayado, y ha criticado que entonces el PP votara en contra de fiscalizar el gasto, razón por la que el BNG ha presentado una moción para conocer los detalles del contrato y pedir una auditoría que determine si las prácticas de Povisa son las mismas que las de Torrejón.

Según Prado, la negativa del PP a apoyar esa iniciativa demostraría "que sí son las mismas (prácticas) y que quieren ocultarlo", y ha concluido acusando a la Xunta de priorizar el negocio de empresas privadas "sea Altri, Ence o las de la sanidad privada".