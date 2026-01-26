El tiempo en Vigo: Tras una breve tregua, la ciudad seguirá sumergida en agua

Lluvia y más lluvia. Vigo vive sumergida en agua, literalmente. Tras una breve tregua este domingo por la tarde, la ciudad ha amanecido con precipitaciones incesantes y puntualmente fuertes.

Esta será la tónica, al menos, durante toda esta semana. Habrá lluvia hoy y mañana, con temperaturas que oscilarán entre los ocho y los 15 grados. De cara al miércoles, no obstante, se prevé la posibilidad de la apertura de algún claro, aunque la previsión es de agua. Las temperaturas se mantendrán en los mismos valores.

De cara al segundo tramo de la semana, parece que la situación no cambiará demasiado. Las posibilidades de lluvia se mantendrán todos los días en un 90%.

En cuanto a las alertas, Vigo estará afectada por una alerta amarilla por lluvia y viento. También en alerta naranja por oleaje.