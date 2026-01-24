El rural de O Porriño (Pontevedra) avanza con un nuevo saneamiento en Cerquido de más de 78.000 euros

El Ayuntamiento de O Porriño continúa reforzando los servicios básicos en el rural con la ejecución de un nuevo proyecto de saneamiento en Cerquido, una actuación que permitirá incorporar nuevas viviendas a la red municipal, mejorando la salubridad, el confort y la calidad de vida de la vecindad.

La intervención cuenta con un presupuesto total de 78.202,17 euros, financiado a través del Plan +Provincia 2025, con el que el Ayuntamiento sigue impulsando mejoras en infraestructuras y equipamientos municipales en las parroquias.

El proyecto contempla la ejecución de la nueva red de saneamiento, así como la reposición del firme demolido por la apertura de zanjas y el refuerzo completo de los caminos municipales afectados, garantizando un resultado final más seguro, duradero y en condiciones óptimas una vez finalicen las obras.