Redondela (Pontevedra) rechaza la recepción de las obras de Audasa en Chapela

El Concello de Redondela ha rechazado esta semana la recepción de las obras de reposición de la AP-9 en Chapela, advirtiendo que no se procederá hasta que los técnicos municipales puedan comprobar el estado de los trabajos y se resuelvan las posibles deficiencias.

Audasa, empresa concesionaria de la autopista, citó al Concello "sin tiempo suficiente para realizar las comprobaciones técnicas necesarias", lo que motivó la decisión del gobierno local de exigir que el resultado de las obras se corresponda con el proyecto y cumpla con todos los compromisos adquiridos durante la tramitación de los trabajos.

Uno de los compromisos incumplidos por Audasa es la reposición de la fuente de Cornido, ubicada en el barrio de la Igrexa, que fue retirada por las obras de ampliación de la AP-9.

Según recoge el proyecto, la fuente debía recuperarse con pared ornamental y bancos, pero la empresa no ha ejecutado estas actuaciones, denunció la alcaldesa Digna Rivas.

La regidora subraya que no permitirá que la concesionaria incumpla los acuerdos y hará valer los derechos de la vecindad que lleva décadas soportando los perjuicios de la autopista.

El concelleiro de Infraestructuras y Sostenibilidad, Roberto Villar, remarcó que la reposición de la fuente es una demanda histórica de la parroquia que Audasa tiene la obligación de cumplir.

Además, el Concello ha detectado otras incidencias en los servicios e instalaciones derivadas de las obras de reposición de los viales afectados.

El gobierno local asegura que hasta que los técnicos municipales realicen todas las comprobaciones pertinentes, no se recepcionarán las obras, y reitera su disposición a mantener la coordinación técnica y administrativa necesaria para la correcta finalización del procedimiento.