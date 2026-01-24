Mos (Pontevedra) continúa acercándose a la ciudadanía con el ciclo "Vivindo as parroquias"

El Concello de Mos sigue desarrollando el programa Vivindo as parroquias, una iniciativa que apuesta por el diálogo directo, la cercanía y la participación ciudadana como ejes de la acción municipal.

Tras las reuniones celebradas en Mos, Torroso, Pereiras y Petelos, el calendario continúa ahora con nuevos encuentros en Cela, Louredo y Dornelas, donde el gobierno local mantendrá un contacto directo con los vecinos para escuchar propuestas, atender inquietudes e informar sobre los proyectos ya realizados y las actuaciones previstas.

Las próximas reuniones se celebrarán en Cela el lunes 26 de enero a las 19:00 horas en Celado, en Louredo el miércoles 28 de enero a las 19:00 horas en el Local Social de la Comunidad de Montes de Louredo y en Dornelas el jueves 29 de enero a las 19:00 horas en el Local Social Vecinal.

La alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, destacó la importancia de este formato de encuentros, señalando que "Vivindo as parroquias es una forma de gobernar basada en la escucha y la cercanía. Queremos que los vecinos conozcan el trabajo que se está realizando y que participen activamente en la construcción del Mos del futuro".

Arévalo subrayó también que este programa llegará a todas las parroquias del municipio, reafirmando una gestión cercana, transparente y centrada en las personas.