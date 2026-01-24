Arbo (Pontevedra) revela el cartel de la LXVI Festa da Lamprea con homenaje a las mujeres

El Concello de Arbo ha dado a conocer el cartel oficial de la LXVI Festa da Lamprea, que este año se celebrará bajo el lema Unha homenaxe ás mulleres, reconociendo el papel fundamental de las mujeres en la historia y la vida del municipio.

La festividad, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, se desarrollará del 24 al 26 de abril, consolidando a Arbo como la capital mundial de la lamprea.

El diseño ganador, creado por el murciano Rubén Lucas, integra elementos icónicos de la localidad, como la lamprea, el vino, las redes de las pesqueras, el río Miño y el Puente Románico de Mourentán, fusionándolos con el rostro de una mujer, en un guiño al mensaje central de esta edición.

La obra se impuso entre 17 propuestas procedentes de distintos puntos de España y del extranjero, reflejando la creciente proyección internacional de esta cita.

Según explicó el alcalde de Arbo, Horacio Gil, "el Concurso de Carteles se ha convertido en una referencia artística y cultural. Cada año recibimos diseños que combinan creatividad y sensibilidad, y que reflejan la identidad de nuestro municipio".

El jurado, integrado por representantes culturales, sociales, del sector hostelero y bodeguero del Concello, valoró la calidad artística, la capacidad comunicativa y la coherencia con el lema de la edición.

El programa

La programación de la LXVI Festa da Lamprea incluirá actividades para todos los públicos, con especial atención a la gastronomía, la música y la promoción de la cultura local.

Entre los eventos más destacados se encuentra Arbomostra, un espacio que exhibirá productos locales, artesanía y el tejido económico y cultural de Arbo, generando actividad en la villa durante los días de la celebración.