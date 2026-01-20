Trabajadores de Renfe de Vigo se suman a los 5 minutos de silencio por el accidente en Adamuz Treintayseis

Los trabajadores de Renfe en Vigo se han sumado este martes a la convocatoria de los sindicatos para guardar 5 minutos de silencio a las 12:00 horas por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz y en solidaridad con sus compañeros.

En un comunicado, la representación sindical de la empresa ha manifestado su "más profundo pesar" por el trágico accidente del pasado domingo en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, a la altura de la localidad cordobesa.

"Ante estas trágicas circunstancias, hacemos un llamamiento a todo el personal del grupo para guardar cinco minutos de silencio en cada centro de trabajo, como muestra de respeto, unión y solidaridad con nuestros compañeros y seres queridos, en estos momentos tan difíciles para toda la comunidad ferroviaria de la que somos parte", ha señalado.

"Nuestro más sincero pésame y todo nuestro apoyo a las familias, amistades y allegados de todas las personas afectadas, en estos momentos de dolor, ya que todavía no tenemos la confirmación oficial de las consecuencias", ha añadido.

3 días de luto oficial y banderas a media asta

Desde el Concello de Vigo han anunciado que se suman a los tres días de luto oficial decretados por el Gobierno de España y las banderas ondearán a media asta desde hoy hasta el jueves.

"Desde Vigo queremos trasladar nuestras condolencias y nuestro cariño a las familias de las víctimas y, desde luego, acompañarlos en estos momentos tan dolorosos", ha declarado el alcalde Abel Caballero, que ha deseado a los heridos "una pronta recuperación".