El BNG pide declarar Vigo como "zona saturada" de superficies comerciales

El Bloque Nacionalista de Vigo pide declarar la ciudad como "zona saturada" de grandes superficies comerciales, así como aprobar una moratoria que impida nuevas aperturas, al menos, durante los próximos diez años.

Los nacionalistas advierten de la "desertización" que está sufriendo el comercio de proximidad, al tiempo que abren más "macrocentros" como los proyectos de Cruceiro, Recaré o el parque comercial y de esparcimiento de Valladares.

Según datos del BNG, en los últimos 10 años desaparecieron uno de cada cuatro establecimientos comerciales. Además, anotó, "en moitos dos macrocentros existentes son cada vez máis os espazos baleiros".

La ciudad cuenta en la actualidad con seis grandes superficies comerciales -Camelias, Praza Elíptica, Travesía, Gran Vía, A Laxe e Vialia-, que suman un total de 175.000 metros cuadrados y, con los nuevos proyectos "Concello e Zona Franca pretenden aumentar outros 263.000 metros cadrados".

Para el BNG este modelo comercial "só beneficia a grandes compañías e firmas transnacionais" y reclama la defensa de un comercio "enraizado na propia cidade, de proximidade, asentando en todo o territorio para revitalizar o conxunto de barrios e de parroquias, e que ademais promova a produción local e galega".

Por último, los nacionalistas piden la puesta en marcha de un Plan local de Dinamización Comercial y más apoyo a los mercados municipales, "en situación crítica pola falta de apoio".