El Banco de Alimentos de Vigo recolectó menos alimentos, pero sigue creciendo el número de destinatarios Banco de Alimentos de Vigo

La Fundación Provincial Banco de Alimentos ha hecho balance del 2025, periodo en el que fueron capaces de entregar 1.330.600 kilos de comida, una cifra similar a la registrada en 2024: 1.358.596 kilos.

Con todo, durante el ejercicio pasado el número de personas en situación de vulnerabilidad volvió a crecer en más de un 6%. De manera que, en la actualidad, hay más de 23.000 beneficiarios en este entorno.

Desde el Banco explican que ese aumento de personas desfavorecidas -se ha pasado de 20.000 a 22.000- se debe a la incorporación a la fundación de Vida Digna Vigo y de la Asociación Rías Baixas de Sanxenxo, sumando 155 entidades. "Afrontamos este 2026 con retos por delante de lo más ambiciosos y todos ellos pasan por cubrir de manera óptima las necesidades básicas de este nuevo censo de 22.000 personas vulnerables a las que ya está atendiendo el Banco de Alimentos de Vigo", señaló el presidente del Banco de Alimentos de Vigo, José Ramón Santamaría.

Precisamente, uno de los retos de este 2026 será gestionar un mayor número de mermas, es decir, aquellos productos en perfecto estado de consumo, pero que, por distintas circunstancias, las empresas ya no pueden comercializar y su destrucción ahora está completamente penalizada.

Con respecto a lo anterior, se trata de cumplir con la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario (Ley 1/2025) que ha entrado en vigor el 1 de enero. "Desde aquí hacemos un llamamiento a todos esos donantes a los que llevan años colaborando con nosotros, así como a otros nuevos", comentó Santamaría.

Otro de los desafíos será ampliar la red de entidades benéficas con las que, actualmente, se trabaja en la provincia de Pontevedra.

Balance de 2025

En cuanto a 2025, dicen desde la fundación, la entidad cumplió su 30 aniversario y, con motivo de esta importante efeméride, se llevaron a cabo dos conciertos benéficos: El primero, el del guitarrista internacional David Russell que fue "un éxito rotundo de asistencia de público en Vigo" y, el segundo, el que ofrecieron conjuntamente la Coral Polifónica de Pontevedra y la Unidad de Música de la Escuela Naval Militar de Marín.

Por último, también se organizó la I Gala del Voluntariado con la que se rindió un gran homenaje social a los voluntarios y voluntarias que conforman la marea azul, "el verdadero capital humano de nuestra entidad".