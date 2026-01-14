Juan Carlos Santórum, ante el tribunal de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, a 23 de abril de 2024.

Sentencia en el caso Karar: Condenado a 13 años de prisión el arousano Juan Carlos Santórum

Considerado el líder del grupo que iba a recibir el cargamento de 4 toneladas de cocaína transportada en este buque

Ya hay sentencia en el caso de la operación de narcotráfico del buque M Karar: La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha concluido su fallo tras el macrojuicio por la partida de casi 4 toneladas de cocaína del barco, abordado en abril de 2020, resultando el arousano Juan Carlos Santórum culpable -como líder del grupo que iba a recibir ese cargamento- y condenado a 13 años de prisión.

En su resolución, recogida por Europa Press, el Tribunal ha condenado también a nueve años y medio de prisión a las personas del entorno de Santórum que colaboraron en esa operación de narcotráfico -10 años y 9 meses en el caso de un acusado reincidente-.

Por otro lado, se ha impuesto la pena de siete años de cárcel a un empresario constructor naval, y de seis años de cárcel para los tripulantes del MV Karar, incluido un gallego, con la atenuante de confesión tardía.

Por último, la Audiencia condena a otros dos procesados, un ciudadano colombiano y un exfuncionario de Aduanas, a penas de ocho y siete años y medio de prisión por tráfico de drogas. Además, al segundo le impone una pena adicional de cuatro años de cárcel por blanqueo, y su mujer ha sido también condenada por este delito, a dos años de prisión.