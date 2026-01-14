Julio Iglesias JR visitará Vigo en plena polémica por las acusaciones de agresión sexual contra su padre

Julio Iglesias JR visitará Vigo en plena polémica por las acusaciones de agresión sexual contra su padre Auditorio Mar de Vigo

Ofrecido por:

Vigo

Julio Iglesias JR anuncia su visita a Vigo en plena polémica por las acusaciones de agresión sexual contra su padre

Uno de los hijos del popular cantante, dedicado también a su faceta artística, traerá a la ciudad olívica el espectáculo "Julio Iglesias Experience", con el que busca dar voz a los éxitos de su padre

También te podría interesar: Julio Iglesias habla por primera vez de su nueva mansión en Galicia: "Es bellísima"

Publicada
Actualizada

Uno de los cantantes españoles más internacionales, Julio Iglesias, se encuentra en el centro de la polémica al haber sido acusado ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional de haber perpetrado varios delitos de agresión sexual.

Julio Iglesias adquiere una nueva propiedad en Ourense

La noticia trascendía en los primeros compases de un 2026 en el que está previsto que uno de los hijos del cantante, Julio Iglesias JR, visite la ciudad olívica, precisamente, con un espectáculo para rendir tributo a su progenitor.

El Auditorio Mar de Vigo anuncia, para el próximo 24 de octubre de 2026, el espectáculo "Julio Iglesias Experience", "por Julio Iglesias JR", "para dar voz a los éxitos de su padre". En la cita, para la que ya hay entradas vendidas, Iglesias Junior interpretará "las grandes canciones del gran Julio Iglesias, nuestro artista más internacional". "Éxitos que han acompañado millones de historias en todo el mundo, recreando la atmósfera de glamour y sofisticación que convirtió a Julio Iglesias en un símbolo universal de la música romántica".

Falta por ver cómo afectarán los próximos acontecimientos judiciales a la celebración de este evento.

Julio Iglesias JR y su nuevo espectáculo.

Julio Iglesias JR y su nuevo espectáculo.