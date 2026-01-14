El Concello de Vigo consigna 457.000 euros en apoyo al movimiento asociativo de la ciudad

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunció en su comparecencia diaria la consignación de una partida de 457.000 euros en apoyo del tejido asociativo de la ciudad y para que éste vea garantizado su "continuidad" y "buen funcionamiento".

Por un lado, se concederá financiación para gastos corrientes esenciales y, por el otro, para inversiones en infraestructuras y patrimonio, es decir, para obras de mantenimiento y mejora de las instalaciones, así como para el pago de alquileres en el caso que sea necesario o adquisición de equipamiento.

El programa de ayudas beneficiará a un total de 42 asociaciones de Vigo y sus barrios y parroquias, entre otras, Beade, Navia, Lavadores, Valladares, Montedamina, Fragoso, San Miguel de Oia, Carballo (Sárdoma), Cabral, San Xurxo, Saiáns, Matamá, San Roque y Alcabre. También para entidades como el Cristo de la Victoria, la Asociación Feira de Cabral, Torneiro, Atlántida de Matamá o Bembrive.