Vigo

El Concello de Vigo consigna 457.000 euros en apoyo al movimiento asociativo de la ciudad

Se destinará al gasto corriente que puedan tener estas entidades, pero también a inversiones en infraestructuras

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunció en su comparecencia diaria la consignación de una partida de 457.000 euros en apoyo del tejido asociativo de la ciudad y para que éste vea garantizado su "continuidad" y "buen funcionamiento".

Por un lado, se concederá financiación para gastos corrientes esenciales y, por el otro, para inversiones en infraestructuras y patrimonio, es decir, para obras de mantenimiento y mejora de las instalaciones, así como para el pago de alquileres en el caso que sea necesario o adquisición de equipamiento.

El programa de ayudas beneficiará a un total de 42 asociaciones de Vigo y sus barrios y parroquias, entre otras, Beade, Navia, Lavadores, Valladares, Montedamina, Fragoso, San Miguel de Oia, Carballo (Sárdoma), Cabral, San Xurxo, Saiáns, Matamá, San Roque y Alcabre. También para entidades como el Cristo de la Victoria, la Asociación Feira de Cabral, Torneiro, Atlántida de Matamá o Bembrive.