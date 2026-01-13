Pena de 11 años de prisión para el hombre que acosó e insultó a abogados, jueces y policías en Vigo

Acepta casi 11 años de prisión por amenazar y acosar a jueces y abogados en Vigo. Europa Press

El acusado de varios delitos de injurias, acoso y amenazas graves a abogados, jueces y policías cometidos en Vigo ha aceptado penas que suman 11 años de prisión y multas por valor de 9.000 euros. El condenado reconoció los hechos imputados.

La sentencia fue dictada este martes en una vista de conformidad celebrada en la plaza tres de la sección penal de Vigo, en la que el acusado, R.C.F., se reconoció como autor de los hechos, tal y como recogió Europa Press.

Además de las penas de prisión y las multas el procesado deberá pagar indemnizaciones por más de 9.000 euros por lesiones, daños morales, desperfectos y otros conceptos.

El acusado, para el que la Fiscalía pedía inicialmente 25 años de cárcel, ha comparecido ante el tribunal procedente de prisión.