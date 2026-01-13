Investigado un peluquero en Baiona (Pontevedra) por tráfico de drogas

Un joven de 23 años, responsable de un negocio de peluquería en Baiona, está siendo investigado por la Guardia Civil de Baiona-Nigrán como presunto autor de un delito contra la salud pública tras encontrarse los agentes en su local nueve envoltorios con cocaína, perfectamente preparados para la venta y que superaban los 8 gramos.

Según ha comunicado el Instituto Armado y ha recogido Europa Press, la investigación comenzó tras una "información previa" que apuntaba que en una peluquería se podrían estar distribuyendo sustancias estupefacientes a los clientes y a otras personas que acudían al lugar con tal fin.

Así, el 12 de diciembre, agentes de la Guardia Civil inspeccionaron el establecimiento y encontraron la mercancía detallada. Por lo anterior, procedieron a investigar al propietario de este establecimiento como presunto autor de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas.