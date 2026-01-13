Ofrecido por:
Investigado un peluquero en Baiona (Pontevedra) por tráfico de drogas
Agentes de la Guardia Civil inspeccionaron su establecimiento y encontraron nueve envoltorios con cocaína, perfectamente preparados para la venta y que superaban los 8 gramos
Un joven de 23 años, responsable de un negocio de peluquería en Baiona, está siendo investigado por la Guardia Civil de Baiona-Nigrán como presunto autor de un delito contra la salud pública tras encontrarse los agentes en su local nueve envoltorios con cocaína, perfectamente preparados para la venta y que superaban los 8 gramos.
Según ha comunicado el Instituto Armado y ha recogido Europa Press, la investigación comenzó tras una "información previa" que apuntaba que en una peluquería se podrían estar distribuyendo sustancias estupefacientes a los clientes y a otras personas que acudían al lugar con tal fin.
Así, el 12 de diciembre, agentes de la Guardia Civil inspeccionaron el establecimiento y encontraron la mercancía detallada. Por lo anterior, procedieron a investigar al propietario de este establecimiento como presunto autor de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas.