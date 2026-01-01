Vigo empieza 2026 con los deberes hechos y listo para "examen": Los proyectos que se abordarán

Casi encima del sonido de la "bocina" que marcaba el final del año y, por extensión, del ejercicio económico de la administración local viguesa, la Corporación local daba luz verde a las cuentas para 2026, eso sí, con la disconformidad de toda la oposición -BNG y PP-.

La hoja de ruta del equipo de Abel Caballero suma un montante de 350,1 millones de euros. De esta cuantía, incrementada en unos 10 millones de euros con respecto a 2025, el capítulo de inversiones se lleva unos 116 millones de euros, necesarios para desarrollar propuestas tan ambiciosas como el Vigo Vertical, con la instalación de rampas el próximo año en uno de los viales más importantes de la ciudad -la Gran Vía-, la humanización de la Avenida de Madrid, puerta de entrada al municipio olívico; o el soterramiento de tráfico en Porta do Sol.

Parece, con todo, que el Concello ha hecho los deberes, lo que comienza ahora es el examen para dilucidar cuántos de estos proyectos conseguirán ser una realidad en el transcurso de 2026.

Humanización de la Avenida de Madrid

La humanización de la Avenida de Madrid, es uno de los principales proyectos previstos para 2026 y que ya se inició en 2025. A esta reforma se consignaron 7,6 millones de euros, aunque el Gobierno central aportará otros 12 más.

Se buscará, principalmente, integrar este vial en el núcleo urbano en cuanto a estética y disposición. La obra abarca un tramo de 2,4 kilómetros e incluirá zonas verdes y esculturas.

Alcabre Verde

Subvenciones aparte, el Concello de Vigo invertirá en el proyecto Alcabre Verde, que será una realidad en la Avenida de Europa, un montante de 982.000 euros. La mítica avenida viguesa se convertirá en un corredor ecológico con aceras, senda ciclista, arbolado, naturalización de la zona y sistema de drenaje sostenible.

Vigo Vertical

El proyecto Vigo Vertical continúa su conquista en la ciudad olívica, y espera completar nuevos tramos de rampas, como los que ya se están ejecutando en Pintor Lugrís o en Paseo de Granada. Esta última permitirá terminar la conexión entre Porta do Sol y O Castro. Pero, sin duda, una de las intervenciones más ambiciosas de este plan es la instalación de rampas de movilidad en una de las calles más importantes de la ciudad, la Gran Vía, para la que se reservaron 2,2 millones de euros. El Gobierno central también subvencionará buena parte de la obra, tras la que se conectará Plaza América y Plaza de España, que ya está dando los preceptivos pasos administrativos para convertirse en semipeatonal.

Instalación de rampas en la calle Pintor Lugrís de Vigo Treintayseis

Reforma de la piscina de Teis

Se trata de una vieja demanda y de dar respuesta a la carencia de infraestructuras públicas en materia deportiva en la ciudad olívica. La reforma de la piscina de Teis es uno de los proyectos que verán la luz en 2026 y han sido dos entidades -Diputación y Concello, aunque con polémica en el medio- las que han rubricado el acuerdo que permitirá llevarlo adelante. Ambas sumarán cinco millones de euros para dicha reforma.

Soterramiento del tráfico en Porta do Sol

A pesar de que Caballero anunció para 2026 la continuación de las obras en el túnel entre Elduayen y Porta do Sol, parece que los trámites burocráticos podrían dilatar todavía más una intervención ya de por sí polémica. A este respecto, el alcalde aseguró a mediados de este pasado mes de diciembre que la Consellería de Medio Ambiente había pedido "más gestiones" sobre la colonia de pájaros de la calle Poboadores: "Seis meses después de que lo solicitamos y tras haber dicho que ya lo teníamos, que era mentira que no pudiéramos iniciar el túnel, nos responden diciendo que tenemos que hacer a, b, c y d".

Abel Caballero visita la zona de prospección entre Elduayen y Paseo de Alfonso. Treintayseis

El barrio de O Rocío se convertirá en referente artístico europeo

Casi con los últimos compases de este 2025 se anunciaba una intervención de lo más artística y novedosa en la ciudad olívica, concretamente, en el barrio de O Rocío. Correrá a cargo de Lula Goce, una famosa muralista, y del Concello de Vigo, que ha proyectado en este entorno un plan de acupuntura urbana que incluirá la mejora de espacios públicos, la reordenación de aparcamientos en las calles do Medio, de Abaixo y de Arriba, y la creación de un ámbito con prioridad peatonal.

Vigo transformará el barrio del Rocío, en Coia, en un referente artístico europeo Concello de Vigo

Remodelación de la Praza do Rei

Uno de los planes del Concello de Vigo es la reforma y remodelación de Praza do Rei, entorno en el que se encuentra la Casa Consistorial viguesa y que se transformará en un espacio verde que conectará con el Monte do Castro.

Se instalarán, además, bancos y tumbonas desde los que disfrutar de las vistas a la Ría de Vigo. Se pretende, además, que en este renovado y humanizado espacio, los vigueses y viguesas puedan disfrutar de eventos al aire libre.

Infografía nueva Praza do Rei Concello de Vigo

Balaídos

El Estadio Municipal Abanca Balaídos continúa inmerso en una profunda renovación tanto en las propias instalaciones deportivas, como en su entorno. Tras una década de trabajos, parece que el 2026 será el penúltimo año de obras en el estadio, que actualmente aborda la renovación de la Grada de Gol.

Las obras tienen un plazo de ejecución de 29 meses, con un coste de 25,5 millones de euros y con las que se pasará de las 4.000 plazas actuales a unas 6.400.

Con todo, con Gol no se acabará la intervención, pues Tribuna volverá a cambiar de cara y ampliará sus dimensiones: Ganará otros 30 metros y llegará a un aforo de 16.000 espectadores.

En breve se concluirá la humanización del entorno de Balaídos y se desvelarán algunas sorpresas, como la instalación de un escudo gigante en piedra en una de las rotondas.