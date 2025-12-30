La Xunta mantendrá la bonificación del 40% en el transporte por la ría de Vigo

La Xunta de Galicia informó de que la bonificación del 40% en el precio del billete que cubre el trayecto Cangas - Vigo y Moaña - Vigo en ambos sentidos y por la ría de Vigo se mantendrá de cara al próximo año 2026, concretamente, desde el 1 de enero de este nuevo año que está a punto de comenzar.

Así se recoge en el Diario Oficial de Galicia (DOG) en la orden que publica este mismo martes y que hace alusión al mantenimiento del descuento en los autobuses interurbanos de competencia autonómica, así como en el tren de Ferrol.

Más concretamente, dichas bonificaciones se aplican sobre las tarifas de los bonos multiviaje y sobre las tarjetas de movilidad de Galicia.

Además, tal y como subraya Europa Press, aunque la orden establece como plazo de aplicación de los descuentos hasta el 31 de enero, ya prevé la ampliación del periodo en que se aplicará la minoración temporal de la tarifa, de forma que la Xunta garantiza su continuidad en el tiempo.