La Xunta licita la redacción del proyecto del nuevo centro de salud de Mos (Pontevedra)

Ya es oficial: la Xunta de Galicia ha dado el primer paso para la construcción del nuevo centro de salud de Mos (Pontevedra). El gobierno gallego ha publicado este martes la licitación de la redacción del proyecto básico y de ejecución de la obra, cuyo importe supera los 372.000 euros.

Como ha recordado el ente autonómico en una nota de prensa, el centro de salud se integrará en el complejo sociocomunitario de O Rebullón e incorporará un área pediátrica específica. Las empresas interesadas en esta contratación tienen de plazo hasta el 2 de febrero para presentar sus ofertas.

El plazo de ejecución de la redacción del proyecto básico es de mes y medio desde la formalización del contrato. Tras la aprobación de este documento, se dispondrán de otros dos meses para la redacción del proyecto básico y de ejecución.

Una vez aprobado, la Xunta de Galicia procederá a licitar las obras en las que prevé invertir 4,7 millones de euros, con el objetivo de iniciarse en el primer trimestre de 2027. El nuevo centro de salud dispondrá de dos plantas y una superficie útil de 2.740 metros cuadrados, lo que supone un incremento del 65% en comparación con el actual.

Plan funcional

Según explica el gobierno gallego, el nuevo centro de salud permitirá habilitar espacios propios para pediatría, con dos consultas de medicina, dos de enfermería pediátrica y, como novedad, una sala de lactancia y otra polivalente para posibles necesidades de uso exclusivo por pacientes respiratorios.

En el área médica, se contará con 11 consultas de medicina de familia, 11 de enfermería, una de matrona, una de farmacia, un nuevo despacho de trabajo social, dos salas polivalentes y seis consultas de formación a residentes. También se prevé una nueva sala de cirugía menor, una consulta de nutricionista y un gimnasio de fisioterapia.

También se amplía la cartera de servicios en el área de la mujer, ya que dispondrá de una sala de educación sanitaria que servirá para realizar programas de rehabilitación de suelo pélvico. El área de urgencias contará con una sala de observación y una de reanimación.