¿Qué noticias relacionadas con la ciudad quieren leer los vigueses en 2026?

2025 da sus últimos coletazos y pronto, el 2026, traerá más actualidad local, deportiva, cultural o social en la ciudad olívica. Estrenar año es siempre un buen motivo para resetear, escribir propósitos o pensar, en este caso, qué nos gustaría que pasase en nuestra ciudad.

Y es que los vigueses quieren seguir leyendo titulares en 2026 relacionados con su ciudad y si pueden ser positivos, mucho mejor. Que el Celta gane su primer título, que la Navidad y todo su atractivo se siga mejorando, que se piense más en aquellos que más lo necesitan o que Concello y Xunta opten por dialogar en lugar de discutir: Estas son algunas de las noticias que muchos querrían ver reflejadas en los diarios de la ciudad.

EnTreintayseis hemos salido a la calle para preguntar, a pocos días de estrenar año, qué les gustaría leer a los vigueses.

"Vigo es una ciudad maravillosa"

Ángel Garrido, vecino de la ciudad, aboga por seguir cuidando de un evento, la Navidad, que en Vigo goza de una gran popularidad y que logra atraer cada año a miles de visitantes. Propone "innovar" con la tecnología del "vídeo mapping". "Es bastante popular en ciudades del norte de Europa. Se trata de proyectar diferentes formas y dibujos en las fachadas aprovechando su forma", explica.

Por su parte, Rafael Vázquez, aprovecha la ocasión para pedir avances en materia de infraestructuras, concretamente, en el túnel de Policarpo Sanz: "A ver si eso se soluciona", manifiesta. Eso sí, este vigués quiso dejar claro que "Vigo es una ciudad maravillosa y todas las cosas que tiene me encantan", además de su deseo de que el Celta gane siempre.

Comparten el deseo más celtista Lucía Pérez y Pablo Soliño: "Me encantaría leer que el Celta logra un título europeo. Creo que tal y como vamos podría pasar, pero en el fútbol nunca se sabe. Es algo que me encantaría a mí y a todos los celtistas", dice la viguesa. Por su parte, Pablo confiesa que su gran deseo es que "el Celta nos dé la alegría de la Europa League". También aprovecha para pedir "que la ciudad esté mejor" y que haya "mejor convivencia en este mundo tan tóxico que tenemos".

Mejoras sociales

Para Marta Estévez, las mejoras sociales y que se mire a las personas más desfavorecidas debe ir en primer lugar: "Me encantaría leer en el periódico que se ha abierto un edificio o una residencia para la gente sin hogar", confiesa.

En materia educativa, Marta Carracedo pide un esfuerzo inversor para las escuelas públicas: "Me encantaría que se tuviesen en cuenta nuestras reivindicaciones relacionadas con la mejora de infraestructuras. A veces nos encontramos en edificios muy antiguos", remarca. "Todo lo que sea favorable para la escuela pública, ya sea en dotación o en servicios es necesario", anota.

Por último, a María le gustaría "que los políticos se pusieran de acuerdo para mejorar la ciudad, y que no estuvieran siempre peleando los de la Xunta y los del Concello".

Estos son algunos de los deseos que los vigueses y las viguesas quieren para 2026. Que se conviertan en titulares dependerá del buen hacer político, deportivo y social.