Denuncian la "grave escasez de personal" y el deterioro de la atención en una residencia de Vigo

Las residencias de mayores están en el punto de mira en Galicia. Este martes, UGT Sanidade ha denunciado públicamente la situación "especialmente preocupante" que atraviesa la residencia de mayores Alvi Beade, ubicada en Vigo. El sindicato ha criticado una "grave y persistente escasez de personal" que provoca un "deterioro evidente de la atención" a los usuarios.

En un comunicado recogido por Europa Press, el sindicato ha lamentado que la "insuficiencia" de efectivos provoca "retrasos significativos" en las tareas básicas y esenciales, como la higiene diaria, la movilización de los mayores o la correcta administración de las comidas.

"Esta situación está generando un funcionamiento claramente por debajo de los estándares mínimos exigibles en un centro asistencial, comprometiendo tanto el bienestar como la seguridad de los residentes", han apuntado desde UGT, reivindicando que esta denuncia "cuenta con el consenso del comité de empresa" del centro.

"Tras numerosas reuniones con la dirección, constatan la negativa reiterada de la empresa a contratar personal suficiente y la imposibilidad de conseguir un acuerdo que garantice una atención digna y segura", han añadido.

Por todo ello, UGT ha exigido una "actuación inmediata" por parte de la dirección, advirtiendo que si no lo hace, continuará con las denuncias y las movilizaciones necesarias hasta que se adopten medidas "reales y efectivas".