El tiempo en Vigo: ¿Seguirá el sol durante la última semana del 2025?

Vigo encara la última semana del año con un tiempo estable, sol y temperaturas propias de la época actual. La previsión para el primer tramo de la semana es más que agradable: los cielos seguirán totalmente despejados, al menos, hasta el miércoles.

Hoy lunes, las temperaturas oscilarán entre los siete grados de mínima y los 16 de máxima. Eso sí, de cara a las jornadas de mañana y el miércoles será necesario abrigarse un poco más, pues la mínima retrocederá hasta los seis y la máxima, hasta los 14.

Con todo, parece que la situación podría cambiar de cara al segundo tramo de la semana, ya que las primeras previsiones apuntan a un empeoramiento del tiempo con el aumento de la nubosidad y precipitaciones que no serán, eso sí, muy intensas ni generalizadas, tal y como indica MeteoGalicia.