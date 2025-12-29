El PP de Vigo cierra el año político centrado en el apoyo al comercio local y en ser sede del Mundial 2030

La participación en el último pleno municipal del año del PP de Vigo ha estado marcado por las críticas al Gobierno local por no "apoyar" al comercio local, la reclamación para un "acuerdo histórico" entre las diferentes administraciones para que Balaídos sea sede del Mundial 2030 y la implantación de la Zona de Bajas Emisiones sin multas.

La presidenta del PP local, Luisa Sánchez, ha exigido un "plan estratégico del comercio" de la ciudad "consensuado con el sector, para los próximos cinco ejercicios" y ha criticado que el gobierno de Abel Caballero haya rechazado medidas como un bono para incentivar las compras, campañas mensuales por barrios, bonificaciones fiscales o el sello de Mercados Excelentes en las plazas de abastos.

Durante su intervención en el pleno, Sánchez ha recordado que, a pesar de haber una concejalía específica, "renieguen" de sus competencias en el sector y lo ha equiparado a la competencia en vivienda, donde han hecho "lo mismo" sin hacer "ni una sola durante 18 años". "Volverán a llegar tarde, sí. Pero es peor no llegar nunca", ha remarcado la dirigente popular.

Para la presidenta popular, el comercio local "no es un sector residual", sino que en la provincia de Pontevedra genera 39.000 empleos, con más de 11.500 locales, por lo que es "un pilar económico"; además, ha incidido en que Vigo cuenta con 1.200 locales vacíos.

Por esto, ha reclamado a Caballero que "esté al lado" del comercio local, "no con anuncios grandilocuentes" que "acaban en nada", en referencia al "anuncio hiperbólico" del Amazon vigués. También ha señalado las banderolas que se colgaron sin avisar al sector con el logo del Concello de Vigo más grande que el lema vinculado al comercio, porque al regidor "le pudieron los nervios, las prisas y los celos" cuando el técnico del Celta, Claudio Giráldez, promocionó el comercio de proximidad de la mano de la Diputación, de la Xunta y de la Federación Provincial de Comercio".

Por último, ha solicitado que se convoque la Mesa Local de Comercio, "a la que deberían de reunir cada año pero que lleva 15 años esperando".

Sánchez también ha centrado su intervención en solicitar la colaboración de las administraciones para que Vigo sea sede del Mundial 2030. Para ello, ha instado a planificar "a medio y largo plazo" y conocer "una cronología concreta y presupuestada" de la grada de Tribuna. Además, ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez "se ponga de perfil" ya que es "el único que no quiere contribuir a que Vigo sea sede del Mundial".

Por su parte, el portavoz del grupo municipal popular, Miguel Martín, ha insistido en que ya tendría que estar implantada la Zona de Bajas Emisiones, y que no cumplir con esto "supone la pérdida de dos millones de euros" que tendrán que pagar "una vez más" los vecinos "con sus impuestos".

Martín ha insistido en que la normativa contempla multas para aquellos conductores que no cumplan con las restricciones de las cuatro zonas anunciadas. "El alcalde miente a los vigueses a sabiendas", ha sentenciado.