Desarticulado en Vigo un grupo criminal colombiano dedicado a asaltar a empresarios de China en España

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que se dedicaba a asaltar a empresarios de origen chino con negocios en España. Las investigaciones revelaron la presencia de la banda en Vigo, así como en Granada, Ávila, Puertollano y Málaga.

En estas ciudades, el grupo criminal seleccionaba a empresarios de origen chino, aprovechando la actividad comercial de sus negocios para asaltar sus viviendas. La coordinación entre los agentes de estas urbes fue clave para seguir el rastro de los sospechosos y reunir pruebas suficientes que permitieran su detención.

Según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa, el principal responsable del grupo criminal trató de ocultar su identidad con un pasaporte auténtico, pero expedido en su país con datos ficticios. Para lograr su correcta identificación, la Unidad de Extranjería de Vigo pidió la colaboración de la Policía colombiana a través de la Interpol.

Las autoridades del país latinoamericano confirmaron que el detenido había expedido el pasaporte con identidad ficticia. Este hecho reforzó las pruebas contra la organización, así como esclarecer su identidad real.

A principios de 2024, fueron detenidos en Vigo los integrantes de esta organización y puestos a disposición de la autoridad judicial. Se decretó su ingreso en prisión tanto por reiteración delictiva, como por diversas causas penales pendientes en España.

Además, fruto del trabajo de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Vigo-Redondela, en colaboración con la Fiscalía y Juzgados competentes en la materia, se realizaron gestiones para lograr la expulsión judicial del territorio español de los detenidos. Se ha llevado a cabo en los últimos meses.

La expulsión del último detenido se ha ejecutado este diciembre de 2025. Se le decretó también la prohibición de entrada en nuestro país por un periodo de 10 años. En consecuencia, la Policía Nacional da por desarticulado y expulsado el grupo criminal en España.