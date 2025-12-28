Multitudinaria despedida por adelantado de 2025 en Mos (Pontevedra): más de 5.000 participantes

El Pazo de Mos se convirtió este sábado en el epicentro festivo de la comarca, con una Festa de Pre Fin de Año que reunió a alrededor de 5.000 personas dispuestas a despedir 2025 por todo lo alto y con antelación.

La cita se desarrolló en un ambiente marcado por la participación, la alegría y las ganas de celebrar en comunidad.

La música fue una de las grandes protagonistas de la noche, con un cartel que mantuvo al público entregado durante horas. Las actuaciones de Eric García, José de Rico, Dasoul, Danny Romero y Michi situaron a Mos como un auténtico referente festivo, atrayendo asistentes de distintos puntos del área metropolitana.

Uno de los momentos más especiales llegó con el pregón dedicado a la tradición rondalleira, a cargo de Iván Rey, Irene Anta, Manuel Ferreira y Lorena Castro, directores de las rondallas de Mos, acompañados por Serafín Rodríguez, presidente de la Federación de Rondallas del Área de Vigo. Un reconocimiento a una seña de identidad cultural que refuerza el papel del municipio como capital de las rondallas.

La alcaldesa, Nidia Arévalo, tomó la palabra para agradecer la respuesta vecinal y destacar "el orgullo de ver un Mos unido, participativo y con ilusión de futuro", subrayando el valor de cerrar el año celebrando juntos el camino recorrido.

Durante la velada también se proyectó un vídeo resumen de 2025, poniendo en valor el trabajo del Ayuntamiento en inversiones, infraestructuras y obras, reflejo de la transformación vivida por el municipio.

La tradicional cuenta atrás y el reparto de las uvas pusieron el broche final a una noche cargada de simbolismo, con deseos compartidos de salud, progreso y nuevas oportunidades para 2026.