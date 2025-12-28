Imagen de archivo del Viking Bay, palangrero con base en Vigo.

Imagen de archivo del Viking Bay, palangrero con base en Vigo. Ministerio de Pesca.

Vigo

Buscan en Nueva Zelanda a un marinero gallego que viajaba a bordo de un palangrero con base en Vigo

El desaparecido es un jefe de máquinas natural de O Morrazo y su familia ya está informada

Efectivos de búsqueda tratan de localizar a un marinero gallego, un jefe de máquinas natural de la comarca de O Morrazo (Pontevedra), que ha desaparecido en Nueva Zelanda en las últimas horas.

Según han ratificado a Europa Press fuentes consultadas, viajaba a bordo de la embarcación Viking Bay, un palangrero con base en Vigo. De este modo, su familia ya ha sido informada de la desaparición, a la espera de noticias.

Tal y como consta en el registro del Ministerio de Pesca, se trata de un buque con alta definitiva en 2001 y con 43,50 metros de eslora.