Baiona (Pontevedra) acoge una jornada de cultura urbana con Vella Escola

Baiona vivirá este lunes una tarde dedicada a la cultura urbana gracias a la iniciativa de Vella Escola, que llevará a la plaza del Concello un completo programa de actividades gratuitas dirigidas a jóvenes a partir de 8 años.

La jornada se desarrollará de 16:00 a 20:00 horas y permitirá a los participantes experimentar distintas disciplinas artísticas en un ambiente creativo y participativo.

Entre las actividades programadas destaca un mural colaborativo, donde los asistentes podrán aportar sus ideas y participar en la creación de una obra de gran formato.

Además, habrá un taller de estampación stencil, un taller de rap en el que los jóvenes desarrollarán y interpretarán sus propias canciones acompañadas de base musical, y un taller de tatuaje, donde se presentarán los distintos estilos, técnicas y herramientas utilizadas en esta disciplina.

La propuesta busca fomentar la creatividad, la expresión artística y la participación juvenil, ofreciendo un espacio para que los jóvenes se acerquen a distintas formas de arte urbano de manera práctica y divertida.