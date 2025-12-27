La Xunta y Crecente (Pontevedra) mejoran el pavimento del camino que da acceso a Pazo

El Ayuntamiento de Crecente (Pontevedra) y la Xunta han firmado un convenio con una inversión de 345.000 euros para mejorar el pavimento del camino que da acceso al núcleo de Pazo, situado en la parroquia de Santa María de Rebordechán.

Según ha detallado el Gobierno gallego en una nota de prensa recogida por Europa Press, este camino es utilizado de forma habitual por los vecinos de la zona, ya que se trata de un acceso más rápido para llegar a A Cañiza y conectar con la carretera N-120 o con la autovía A-52.

En concreto, se actuará en un tramo con una longitud de 458 metros y una superficie afectada superior a los 2.400 metros cuadrados.

Entre las mejoras a realizar se encuentran la mejora de la capa de rodadura, la realización de ensanches en algunas zonas para mejorar la movilidad y seguridad peatonal y de vehículos y la construcción de una senda peatonal.

A través del convenio, la Xunta financiará el 75% del coste de la actuación (258.754 euros), mientras que el Ayuntamiento de Crecente asumirá el 25% restante (86.248 euros) en unas obras cuyo plazo de ejecución se sitúa en los ocho meses.