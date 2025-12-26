Vigo vivirá el último fin de semana del año sin lluvia, pero con frío

Vigo vivirá el último fin de semana de año sin lluvia, pero con frío Treintayseis

Vigo se prepara para despedir este 2025 y para vivir el último fin de semana del año sin paraguas, pero bien abrigado.

Salvo las ligeras lluvias que predice Meteogalicia para las primeras horas de este viernes, que estarán presentes hasta alrededor de las 12:00 horas, el resto de días el cielo presentará pocas nubes e incluso estará despejado, pero con temperaturas a la baja.

Para hoy, los termómetros se moverán entre los 12 de máxima y los 4 de mínima, con temperaturas que comenzarán a bajar a partir de las 17:00 horas.

El sábado, se experimentará un ligero repunte de las máximas, que podrían alcanzar los 15 grados a primera hora de la tarde, con mínimas de 6 grados. Un tiempo muy similar al del domingo, cuando los termómetros marcarán los 17 grados como máxima y también los 6 de mínima.

Para la semana que viene, y con vistas a Fin de Año y Año nuevo, dice la previsión de Meteogalicia que las lluvias seguirán sin aparecer, pero los termómetros sufrirán un progresivo descenso hasta dejar las mínimas en 3 grados a partir del nuevo año.