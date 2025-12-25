El PSOE de Ponteareas (Pontevedra) lamenta el fallecimiento de Gonzalo Caballero Álvarez

El PSOE de Ponteareas ha lamentado la muerte de Gonzalo Caballero Álvarez, padre del exsecretario xeral del PSdeG Gonzalo Caballero Míguez y hermano del alcalde de Vigo, Abel Caballero, fallecido en el día de ayer a los 81 años en la ciudad olívica.

Profesor jubilado y exconcejal socialista en Ponteareas durante varias legislaturas, desde la agrupación socialista de Ponteareas lo califican como "un referente ético y político para varias generaciones de militantes".

"'Chalo fue candidato a la Alcaldía en 1983 en un momento decisivo para la consolidación de la democracia en nuestro ayuntamiento", remarcan según recoge Europa Press.

También aseguran que bajo su dirección la agrupación "vivió un importante incremento de afiliación, ganó presencia en la vida municipal y asentó las bases del proyecto socialista que hoy seguimos construyendo".