Boris Izaguirre presume de pasar la Navidad en Vigo: se atreve a montar en la noria gigante

Boris Izaguirre ha pasado la Nochebuena en Vigo y ha presumido de las bondades de la ciudad olívica en varias publicaciones en sus perfiles de redes sociales.

El comunicador ha publicado un vídeo donde muestra la plaza de Compostela, plenamente iluminada para la Navidad, y al que le ha introducido el texto "A punto de Navidad! Love Vigo!"

Además, en sus historias en esta red social ha mostrado cómo se ha atrevido a montar en la atracción de la noria gigante, dentro de la programación de la ciudad para estas fechas. En ese video, enseñó su paseo hasta la taquilla de Giant Wheel, y la altura del elemento de entretenimiento en el que estuvo minutos después.

Esta noria gigante tiene más de 48 cestas, capacidad para 200 personas, pesa 100 toneladas y alcanza una altura de 54 metros. La tarifa ordinaria está fijada en 6 euros, con 1 euro de descuento con el servicio Pass Vigo. Hay precios especiales para mayores de 65 años, familias numerosas y personas con un porcentaje de discapacidad superior al 33%.