Ofrecido por:
Visita del presidente del Parlamento de Galicia al mercadillo navideño del Hogar y Clínica San Rafael
Miguel Ángel Santalices ha acudido al centro como cada Navidad para visitar el histórico Belén y el mercadillo que elaboran el personal y los usuarios del centro vigués desde hace más de 75 años
Más actualidad: Rueda destaca el potencial del sector del vino gallego en el 40 aniversario de las Bodegas Martín Códax
El presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, ha visitado este miércoles el Belén y mercadillo que elaboran desde hace más de 75 años el personal y los usuarios del Hogar y Clínica San Rafael de Vigo.
Santalices ha estado acompañado por parte del comité de dirección del centro encabezado por su director gerente, Raúl Torres, y durante el recorrido ha felicitado a los usuarios por su participación en la creación del Belén, además de donar cuatro figuras para completarlo.
Un horno de pan luminoso, un rastrillo, una pala y un saco completan desde esta mañana el conjunto "gracias a la generosidad de Santalices", señalan desde la entidad. Además, también han conocido el mercado navideño en el que se venden productos artesanales realizados por las personas usuarias del centro.