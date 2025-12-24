Visita del presidente del Parlamento de Galicia al mercadillo navideño del Hogar y Clínica San Rafael Hogar y Clínica San Rafael

El presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, ha visitado este miércoles el Belén y mercadillo que elaboran desde hace más de 75 años el personal y los usuarios del Hogar y Clínica San Rafael de Vigo.

Santalices ha estado acompañado por parte del comité de dirección del centro encabezado por su director gerente, Raúl Torres, y durante el recorrido ha felicitado a los usuarios por su participación en la creación del Belén, además de donar cuatro figuras para completarlo.

Un horno de pan luminoso, un rastrillo, una pala y un saco completan desde esta mañana el conjunto "gracias a la generosidad de Santalices", señalan desde la entidad. Además, también han conocido el mercado navideño en el que se venden productos artesanales realizados por las personas usuarias del centro.