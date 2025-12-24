Vigo amplía el horario de la hostelería para Nochebuena, Fin de Año y Reyes: estas son las horas de cierre

El Concello de Vigo ha anunciado que, con motivo de las fiestas de Navidad, han recibido "diferentes solicitudes de ampliación de los horarios de cierre" para la hostelería y los locales de ocio en las noches del 24 al 25 de diciembre, del 31 de diciembre al 1 de enero y del 5 al 6 de enero.

Por esto, el Gobierno local ha aprobado la "ampliación excepcional" por dos horas de sus horarios de cierre para las celebraciones de Nochebuena, Fin de Año y Reyes.

Tras esta medida, los horarios de cierre de hostelería y locales de ocio, como cafeterías, bares, pubs y discotecas, quedarán de la siguiente manera: