Vigo amplía el horario de la hostelería para Nochebuena, Fin de Año y Reyes: estas son las horas de cierre
El Concello ha aprobado la medida especial para estas fechas, tras recibir "diferentes solicitudes", que afecta a cafeterías, bares, pubs y discotecas
El Concello de Vigo ha anunciado que, con motivo de las fiestas de Navidad, han recibido "diferentes solicitudes de ampliación de los horarios de cierre" para la hostelería y los locales de ocio en las noches del 24 al 25 de diciembre, del 31 de diciembre al 1 de enero y del 5 al 6 de enero.
Por esto, el Gobierno local ha aprobado la "ampliación excepcional" por dos horas de sus horarios de cierre para las celebraciones de Nochebuena, Fin de Año y Reyes.
Tras esta medida, los horarios de cierre de hostelería y locales de ocio, como cafeterías, bares, pubs y discotecas, quedarán de la siguiente manera:
- Cafeterías: se amplía de 02:30 a 04:30 horas
- Restaurantes: se amplía de 02:00 a 04:00 horas
- Salones de banquetes: 03:30 a 05:30 horas
- Bares: se amplía de 02:30 a 04:30 horas
- Pubs: se amplía de 04:00 a 06:00 horas
- Cafés-espectáculo: se amplía de 04:30 a 06:30 horas
- Salas de Fiestas: se amplía de 06:00 a 08:00 horas
- Discotecas: se amplía de 06:00 a 08:00 horas