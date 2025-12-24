Ofrecido por:
Los dueños de discotecas de Vigo alertan del aumento de fiestas ilegales en la ciudad
La Federación Gallega de Salas de Fiestas y Discotecas (Fesdiga) ha solicitado a varios concellos, entre ellos Vigo, un Plan de Seguridad Navideño para evitar fiestas ilegales
Los dueños de discotecas de Vigo han dicho basta. A través de la Federación Gallega de Salas de Fiesta y Discotecas (Fesdiga), han solicitado al ayuntamiento olívico un Plan de Seguridad Navideño para evitar fiestas ilegales, con el objetivo de "garantizar la seguridad y la salud".
En el escrito, también enviado a los concellos de Santiago de Compostela, Pontevedra o A Coruña, Fesdiga ha lamentado que muchos establecimientos públicos y colectivos organizan actividades recreativas sin licencia en esta época del año. Considera que esta situación representa un "grave peligro" para los clientes.
Además, según informa Europa Press, consideran que supone una "clara competencia desleal" para los locales que sí cumplen los requisitos de seguridad, sanidad y técnicos obligatorios para este tipo de celebraciones, critican.
"A la vista de lo que ocurrió en el Madrid Arena, no permitan estas fiestas extraordinarias sin la autorización pertinente", han subrayado desde la Federación, recordando la cantidad de requisitos exigidos para que estas celebraciones puedan tener lugar de forma legal.
Por ello, han propuesto a los ayuntamientos que aprueben un Plan de Seguridad Navideño, que abarque desde el 15 de diciembre hasta el 6 de enero. Este debería incluir, a su juicio, un aumento de los efectivos policiales para controlar, sancionar e impedir fiestas ilegales en Navidad, sobre todo en épocas como Fin de Año y Reyes.