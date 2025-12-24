Los dueños de discotecas de Vigo alertan del aumento de fiestas ilegales en la ciudad

Los dueños de discotecas de Vigo han dicho basta. A través de la Federación Gallega de Salas de Fiesta y Discotecas (Fesdiga), han solicitado al ayuntamiento olívico un Plan de Seguridad Navideño para evitar fiestas ilegales, con el objetivo de "garantizar la seguridad y la salud".

En el escrito, también enviado a los concellos de Santiago de Compostela, Pontevedra o A Coruña, Fesdiga ha lamentado que muchos establecimientos públicos y colectivos organizan actividades recreativas sin licencia en esta época del año. Considera que esta situación representa un "grave peligro" para los clientes.

Además, según informa Europa Press, consideran que supone una "clara competencia desleal" para los locales que sí cumplen los requisitos de seguridad, sanidad y técnicos obligatorios para este tipo de celebraciones, critican.