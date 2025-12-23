Los taxistas de Vigo promocionarán el Xacobeo 2027.

Los taxistas de Vigo promocionarán la celebración del Xacobeo 2027. Así se acordó este lunes por parte de la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, y por la presidenta de la Central Radio Taxi, Nuria González.

Ana Ortiz aseguró que "os taxistas axudarán a difundir o Camiño da Costa en Vigo e así tamén colaborarán para que os peregrinos non se perdan pola falta de sinalización".

Esta campaña se enmarca en la promoción del Xacobeo, desarrollada por Turismo de Galicia, para el desarrollo turístico de la ciudad. Durante la anterior, celebrada en 2021 y 2022, tanto los hosteleros como los comerciantes y los propios taxistas promocionaron el paso del Camino Portugués de la Costa por Vigo.

En lo que va de año, el trazado que atraviesa la ciudad recibió cerca de 90.000 peregrinos, lo que supuso un crecimiento del 20% con respecto a 2024.