La Unidad de Drogodependencias de Vigo será asumida por la Xunta de Galicia

La Unidad de Atención de Drogodependencias Cedro será gestionada por el Sergas, tras respaldar la medida el PSOE y el PP. No así por el BNG, que presentó una enmienda, rechazada por el pleno, para blindar los puestos de trabajo.

La edil de Bienestar Social, Yolanda Aguiar, defendió que, con este traspaso, se confirma una reclamación que se lleva haciendo a la Xunta desde hace años: "las adicciones son un problema de salud pública que deben ser tratadas en el sistema sanitario público". Lamentó, en este sentido, que el gobierno gallego lleva "10 años haciendo dejación de funciones" y que, por ello, los usuarios han visto vulnerados sus derechos. Además, recalcó que el Ayuntamiento "garantiza" la continuidad de los 21 trabajadores de Cedro, porque se recoge la subrogación del contrato con la empresa que gestiona el centro.

Por otro lado, y tal y como recogió Europa Press, la concejala subrayó también que este traspaso "no cierra un capítulo, sino que abre otro" y que el Ayuntamiento "no se retira del abordaje de las adicciones". Al respecto, anunció que el gobierno local aprobará en pocas fechas un nuevo y "ambicioso" plan de prevención de las adicciones y "reforzará" su respuesta en este ámbito.

Por su parte, el concejal del PP, Fernando G. Abeijón, celebró el traspaso y apuntó que este paso demuestra la disposición de la Xunta a asumir el servicio frente a quienes lo negaban, y otorgar "la mejor" atención a los usuarios. Además, ha destacado que el acuerdo para transferir la gestión es "bueno, serio y equilibrado", y garantiza el empleo.

20 años tarde

Por contra, el portavoz del grupo municipal del BNG, Xabier Pérez Igrexas, afirmó que el traspaso de Cedro es una "buena noticia" que, con todo, "llega 20 años tarde", pero ha denunciado la "apresurada opacidad" con la que el Ayuntamiento ha gestionado esta medida.

El concejal nacionalista ha denunciado que los responsables municipales no consultaron el acuerdo de traspaso con los trabajadores ni con sus representantes -algo que ha negado rotundamente la concejala Yolanda Aguiar, que ha acusado al portavoz del BNG de "mentir"-. "El Ayuntamiento no puede desentenderse", ha advertido Pérez Igrexas, que ha planteado una enmienda al acuerdo para "blindar la continuidad" del personal, una enmienda que ha sido rechazada con el voto contrario del PSOE y la abstención del PP.

Situación de "desamparo" para los trabajadores

A esta sesión plenaria ha acudido como público una trabajadora de Cedro que, tras finalizar la reunión del pleno (y cuando los ediles del PSOE abandonaban el salón), lamentó la situación de "desamparo" en la que el Ayuntamiento deja a los trabajadores. En su caso, funcionaria de carrera con 30 años de trayectoria en la UAD, advirtió de que, a partir del 2 de enero no sabe ni como fichar ni a quién dirigirse en el Sergas.

Esta funcionaria también ha denunciado que la concejal de Bienestar Social solo tuvo un encuentro con ellos, el pasado 25 de noviembre, y "no dio opción" a los trabajadores. "Esto no va a quedar así, es un trato indigno, nos han utilizado, llevamos 30 años haciendo una labor encomiable en la ciudad, sin abrir la boca, y ahora se quieren deshacer de nosotros", ha proclamado.