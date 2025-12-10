El PP de Vigo califica de "intransitable" el paseo del Lagares y urge al Concello a mantenerlo

El PP de Vigo califica de "intransitable" el paseo del Lagares. PP de Vigo

El Partido Popular de Vigo ha criticado el estado en el que se encuentra el paseo del río Lagares, en la ciudad de Vigo. Lamentan la presencia de maleza en buena parte del recorrido, "árboles caídos, ramas que amenazan viviendas, carteles informativos ilegibles y zonas totalmente intransitables", poniendo como ejemplo el cruce con la Avenida da Florida.

Los "populares" critican el hecho de que el grupo de gobierno haya abordado "actuaciones puntuales" pero no "una mejora integral".

Fernando González Abeijón, edil de la formación azul, ha criticado, además, que hace "apenas unas semanas" se anunció la retirada de los árboles derribados por el Kirk, "más de un año después".

Abeijón continuó diciendo que "a diario los usuarios hacen frente a fochancas, árboles caídos, ramas, maleza en las cunetas, zonas totalmente intransitables y al abandono a su suerte de los carteles informativos, donde apenas se pueden distinguir las imágenes y mucho menos los textos".

Por último, los "populares" han criticado el abandono de pasos inferiores, contrastando esto con la contratación, por parte del ente local, "de un estudio hidrológico para evaluar la viabilidad de realizar otro similar por debajo de la Avenida de Madrid, en Sárdoma".