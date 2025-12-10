Le pide amistad (y dinero) por una red social y termina estafándole 1.250 euros, en Vigo

Un hombre terminó detenido por, presuntamente, estafar 1.250 euros a una mujer valiéndose, para ello, de una conocida red social y del denominado como engaño del Bizum inverso.

Tal y como explicó la Policía, los hechos se sitúan en agosto de este año, mes en el que el estafador solicitó amistad a la víctima a través de una red social. Al poco tiempo, y tras ganarse su confianza, el individuo le solicitó 280 euros esgrimiendo que le habían robado y que en unos días se lo devolvería.

Tras el préstamo, a través del envío del dinero a un cajero, el estafador avisó a la víctima de que se lo devolvería a través de un servicio de pago instantáneo. Así, días más tarde, la mujer recibió un aviso en su teléfono móvil en el que se le informaba sobre la solicitud del pago de 280 euros. Una vez aceptado, se percató de que no se trataba de la devolución de su dinero, sino de un nuevo ingreso a favor del estafador. Tras ponerse en contacto con él, este se justificó diciendo que debía de tratarse de un error y que hablaría con su gestor, por lo que, al recibir nuevamente un aviso de las mismas características que el anterior, pero esta vez por una cantidad de 300 euros, la víctima volvió a aceptar.

Esta situación se repitió hasta en dos ocasiones más por cantidades de 300 euros y 400 euros posteriormente.

Debido a lo anterior, el hombre pudo ser identificado y localizado hasta que finalmente fue arrestado como presunto autor de un delito de estafa. Contaba con antecedentes relacionados con este tipo delictivo.