Desalojado todo un edificio en Moaña (Pontevedra) tras declararse un incendio en una vivienda
El fuego afectó a un cuadro eléctrico ubicado entre el primero y el segundo piso
Efectivos de emergencias tuvieron que desalojar un edificio en la Avenida Concepción Arenal de Moaña tras declararse un incendio en uno de los inmuebles. Los hechos ocurrieron esta pasada media noche.
Debido a la gran cantidad de humo y como prevención, se decidió evacuar a todos los vecinos. El fuego afectó a un cuadro eléctrico ubicado entre la segunda y la tercera planta del inmueble. Afortunadamente, no hubo que lamentar, pese a lo aparatoso, daños personales.
El CIAE 112 Galicia informó a los Bombeiros do Morrazo, Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil.