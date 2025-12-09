Ofrecido por:
Alerta naranja en Vigo: El Concello pide a la ciudadanía no aproximarse a los ornamentos colgantes
El Consistorio también ha decretado la clausura de los parques de O Castro, Castrelos, A Riouxa, Praza de Compostela y A Guía hasta que deje de estar activa dicha alerta. También se cancelan las actividades municipales al aire libre
El Concello de Vigo se ha visto obligado a suspender la actividad municipal al aire libre debido a la activación de una alerta naranja por viento y oleaje en toda la provincia de Pontevedra. Además, ha decretado el cierre de los parques de O Castro, Castrelos, A Riouxa, Praza de Compostela y A Guía.
Debido a esta situación y para evitar males mayores, el ente local recomienda a la ciudadanía "extremar las precauciones", especialmente, en las zonas en las que haya árboles o motivos ornamentales colgantes.
Estas medidas estarán activas hasta que se desactive la alerta. En el caso de que esta se prolongue más allá de las 17:00 horas, la noria de Navidad no se pondrá en funcionamiento.